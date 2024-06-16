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В Дзержинске спасли кошку, которая неделю провела в гараже

«Подъем»: в Дзержинске спасли кошку спустя неделю нахождения в запертом гараже

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Julian Stratenschulte/Global Look Press

В Дзержинске спасли кошку спустя неделю нахождения в запертом гараже. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Животное провело взаперти неделю, однако ему помогла экоактивистка Ольга, которая кормила кошку через шприц. Сейчас она планирует забрать питомца себе или передать в добрые руки.

Хозяева гаража обнаружились быстро, их помогали искать местные власти. Тем не менее, собственники находились в отъезде и не разрешили вскрывать гараж до своего возвращения из-за необходимости сменить замки, несмотря на предложенную компенсацию. В этих условиях полицейские и спасательные службы не могли проникнуть в помещение силой из-за законодательных ограничений.

До этого в Уфе спасли кота, который попала в вентиляцию.

Питомец находился в отверстии всю ночь и долго кричал. Сама хозяйка квартиры не смогла достать животное своими силами. По какой причине кот оказался в такой ситуации, не уточняется.

Ранее в Ростовской области кошка спасла семью из горящего дома.

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