Путин отметил активное развитие системы здравоохранения в России

Российская система здравоохранения имеет высокий авторитет в мире и активно развивается. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Подчеркну, что российская система здравоохранения <…> имеет высокий авторитет в мире», — отметил российский лидер.

Он обратил внимание, что эта отрасль с каждым годом активно развивается: открываются новые медицинские учреждения, внедряются современные технологии.

В мае Путин дал губернатору Липецкой области Игорю Артамонову совет по решению проблемы с обеспеченностью региона медицинскими кадрами. В ответ Артамонов выразил уверенность, что эта задача будет решена, хоть и не сразу. По его словам, власти региона ведут переговоры с федеральным медицинским университетом об открытии в области медицинского вуза. Губернатор также отметил большой спрос на врачебную профессию среди школьников.

Ранее депутаты Госдумы призвали устранить дефицит медработников.