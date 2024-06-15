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Найдены продукты для усиления выработки тестостерона

Nutrients: антиоксиданты из фруктов способствуют выработке тестостерона

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Shutterstock

Природные антиоксиданты могут замедлить возрастное снижение выработки тестостерона у мужчин. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nutrients.

После 30 лет производство тестостерона снижается примерно на 1% в год. Это приводит к снижению либидо, потере мышечной массы, истончению костей и проблемам с памятью и мышлением.

Авторы новой работы проанализировали данные публикаций, в которых изучалось влияние антиоксидантов на клетки Лейдига, вырабатывающие тестостерон. Данные показывают, что растительные антиоксиданты (флавоноиды, катехины, антоцианидины, витамин E, гигантол) могут поддержать работу клеток Лейдига, замедляя снижение выработки тестостерона у мужчин.

Также исследования показали, что для повышения уровня антиоксидантов в крови достаточно диеты, богатой фруктами, овощами и зеленью (в частности, тимьяном и петрушкой). Однако большинство экспериментов проводились на мышах, поэтому требуются дополнительные исследования.

Ранее ученые нашли новую причину разной продолжительности жизни женщин и мужчин.

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