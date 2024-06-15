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Найден новый способ выявить рак простаты

Lancet: искусственный интеллект точнее врачей выявляет рак простаты на МРТ

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Depositphotos

Искусственный интеллект (ИИ) обнаруживает рак предстательной железы на МРТ точнее, чем врачи-рентгенологи. Это показало исследование, опубликованное в журнале Lancet.

Из-за того, что мужчинам с высоким риском рака простаты теперь рекомендовано пройти МРТ, выросла нагрузка на врачей-рентгенологов. Во многих странах существует нехватка опытных врачей. Решить эту проблему может ИИ.

В новом исследовании ученые сравнили точность ИИ и 62 врачей из 20 стран. В среднем за пациентами, которые прошли МРТ, следили в течение пяти лет. ИИ обнаружил почти на 7% больше случаев рака. Кроме того, он на 50% реже давал ложноположительный результат. Это позволило бы многим мужчинам избежать ненужной биопсии простаты.

Разработанные учеными алгоритмы требуют дополнительной проверки и пока не доступны для пациентов.

До этого ученые выяснили, что богатая фруктами, зеленью и овощами диета может замедлить возрастное снижение выработки тестостерона у мужчин. Это связано с антиоксидантами, которые в большом количестве содержатся в растительной пище.

Ранее россиянам рассказали, какая диета защищает сразу от рака, деменции, инфаркта и инсульта.

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