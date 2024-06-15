Овчарка Байдена опять покусала сотрудника Секретной службы США

Пес главы Белого Дома Джо Байдена покусал еще одного агента Секретной службы. Об этом сообщает телеканал ABC News, уточнив, что инцидент произошел в сентябре 2023 года.

Агент пояснил, что овчарка президента США Коммандер укусила его за левую руку, в момент, когда сотрудник Секретной службы пытался подойти к Байдену.

«Я отдернул руку и закричал «нет», — рассказал неназванный пострадавший в электронном письме после инцидента.

Затем Коммандер набросился на охранника сзади, после того, как он повернулся, чтобы закрыть дверь.

В феврале стало известно, сколько раз пес Байдена нападал на агентов Секретной службы. Журналисты телеканал CNN рассказали, что немецкая овчарка кусала агентов не менее 24 раз. При этом во внутренней переписке сотрудники службы жаловались, что питомец Байдена ранил их до крови, и обсуждали внесение изменений в методы работы из-за повышенной агрессивности животного.

Ранее питомца Байдена выселили из Белого дома из-за агрессии по отношению к сотрудникам.