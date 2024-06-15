Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Овчарка Байдена опять покусала сотрудника Секретной службы США

ABC News: пес Байдена в 2023 году покусал еще одного агента Секретной службы

close
100%
Pablo Martinez Monsivais/AP

Пес главы Белого Дома Джо Байдена покусал еще одного агента Секретной службы. Об этом сообщает телеканал ABC News, уточнив, что инцидент произошел в сентябре 2023 года.

Агент пояснил, что овчарка президента США Коммандер укусила его за левую руку, в момент, когда сотрудник Секретной службы пытался подойти к Байдену.

«Я отдернул руку и закричал «нет», — рассказал неназванный пострадавший в электронном письме после инцидента.

Затем Коммандер набросился на охранника сзади, после того, как он повернулся, чтобы закрыть дверь.

В феврале стало известно, сколько раз пес Байдена нападал на агентов Секретной службы. Журналисты телеканал CNN рассказали, что немецкая овчарка кусала агентов не менее 24 раз. При этом во внутренней переписке сотрудники службы жаловались, что питомец Байдена ранил их до крови, и обсуждали внесение изменений в методы работы из-за повышенной агрессивности животного.

Ранее питомца Байдена выселили из Белого дома из-за агрессии по отношению к сотрудникам.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами