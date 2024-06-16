В России появилась новая схема мошенничества с цифровым рублем. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник Киберполиции РФ».

«Злоумышленники делают рассылки от имени Банка России и предупреждают, что наличные и безналичные рубли — это «устаревший формат». Их необходимо обменять на цифровую валюту», — рассказали специалисты.

Сообщается, что граждан пытаются убедить «срочно» перевести «устаревшие» деньги на специальный счет, чтобы спасти свои деньги.

Эксперты подчеркнули, что наличные деньги и банковские счета россиян не будут обесценены после ввода в оборот цифровой валюты.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого россиян предупредили об опасности «разводов» с использованием цифрового рубля.

Отмечается, что в первую очередь цифровая платформа заинтересует для тех, кому санкции мешают в трансграничных платежах, поскольку цифровой рубль может быть использован для оплаты товаров, услуг за рубеж и получения денег за поставку.

Ранее в Госдуме рассказали, когда россияне смогут использовать цифровой рубль.