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Появилась новая схема мошенничества с цифровым рублем

«Вестник Киберполиции РФ» сообщил о новой схеме мошенничества с цифровым рублем

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Shutterstock

В России появилась новая схема мошенничества с цифровым рублем. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник Киберполиции РФ».

«Злоумышленники делают рассылки от имени Банка России и предупреждают, что наличные и безналичные рубли — это «устаревший формат». Их необходимо обменять на цифровую валюту», — рассказали специалисты.

Сообщается, что граждан пытаются убедить «срочно» перевести «устаревшие» деньги на специальный счет, чтобы спасти свои деньги.

Эксперты подчеркнули, что наличные деньги и банковские счета россиян не будут обесценены после ввода в оборот цифровой валюты.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого россиян предупредили об опасности «разводов» с использованием цифрового рубля.

Отмечается, что в первую очередь цифровая платформа заинтересует для тех, кому санкции мешают в трансграничных платежах, поскольку цифровой рубль может быть использован для оплаты товаров, услуг за рубеж и получения денег за поставку.

Ранее в Госдуме рассказали, когда россияне смогут использовать цифровой рубль.

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