В пригороде Ельца под завалами взорвавшегося дома нашли тело ребенка

Спасатели извлекли из под завалов дома в поселке солидарность в пригороде Ельца, где прогремел взрыв, тело ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника экстренных служб.

Ранее стало известно, что жертвой ЧП стала женщина. До этого сообщалось, что из-за взрыва газа в двухэтажном жилом доме был полностью разрушен один из подъездов.

По информации РИА «Новости», в доме было 16 квартир, в которых проживали 30 человек. Здание построили в 1970 года, оно не считалось аварийным.

В расположенном рядом с местом происшествия доме культуры открыт первичный пункт временного размещения, в котором сейчас собирают людей.

Информация о взрыве в доме №24 по Школьной улице поступила в МЧС около 00:52 по московскому времени. По предварительным данным, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены дома. В настоящее время идет эвакуация жильцов. Возгорания не было.