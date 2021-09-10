Британцы отказываются от заведенных в пандемию собак

Жители Великобритании стали отказываться от собак, которых завели в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на исследование британского благотворительного фонда по защите собак Dogs Trust.

Согласно данным фонда, в последние несколько недель количество звонков, связанных с отказом от собак, увеличилось на 35% из-за того, что люди пересмотрели необходимость в домашнем животном.

В начале пандемии коронавируса продажи домашних животных в стране резко выросли, увеличились более чем вдвое и цены на щенков. На момент введения ограничений из-за COVID-19 средняя их стоимость составляла £1,9 тыс. фунтов (около 192 тыс. рублей) за собаку.

Однако после того, как коронавирусные ограничения в стране начали снимать, а сами щенки стали превращаться в шумных подростков, хозяева пересмотрели свое отношение к месту животного в их жизни.

По данным фонда, посещаемость страниц их веб-сайта «отдай свою собаку» в июле увеличилась более чем на 180% по сравнению с февральскими показателями 2021 года. Как отметил исполнительный директор фонда Оуэн Шарп, в ближайшее время ожидается увеличения числа собак, поступающих в организацию, он назвал ситуацию «надвигающимся кризисом».

Ранее сообщалось, что спрос на домашних животных в России во время пандемии коронавируса вырос на 55%.