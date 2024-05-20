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Washington Post раскрыл модель вертолета, на котором разбился Раиси

WP: Раиси разбился на вертолете Bell 212, разработанном в США

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West Asia News Agency/Reuters

Президент Ирана Эбрахим Раиси разбился при крушении вертолета Bell 212, разработанном в США. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Вертолет Bell 212 представляет собой широко используемую гражданскую версию военного вертолета Huey времен Вьетнамского конфликта, эксплуатируемого вооруженными силами и предприятиями по всему миру», — говорится в публикации.

По данным авиационной базы данных Skybrary, приведенным в материале, модель представляет собой двухлопастной двухмоторный средний вертолет вместимостью до 15 мест.

Согласно сведениям голландского авиационного сайта Scramble, у ВВС Ирана имеется пять таких воздушных судов, включая тот, который попал в авиакатастрофу. При этом средний возраст 15 Bell 212, зарегистрированных в Иране, составлял 35 лет, а их обслуживание осложнено международными санкциями в отношении страны.

Разработавшая вертолет 1960-х годах компания Bell Helicopter, которая теперь называется Bell Textron, заявила The Washington Post, что у нее мало информации о состоянии разбившегося воздушного судна.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее Госдеп США обвинил власти Ирана в случившемся с Раиси.

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Крушение вертолета Раиси
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