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Петербурженку обвинили в поджоге военкомата по наводке аферистов

В Петербурге под суд пойдет обвиняемая в поджоге военкомата пенсионерка

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Shutterstock

Женщину из Петербурга обвиняют в том, что она подожгла военкомат. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, на такой поступок россиянка решилась после общения с мошенниками. В период с июля по сентябрь минувшего года неизвестные поддерживали связь с фигуранткой дела. Абоненты представлялись сотрудниками Центробанка и сообщали о том, что ее деньги в опасности.

Пенсионерка перевела мошенникам десять миллионов рублей, часть из них она взяла в кредит. Помимо этого, россиянка продала квартиру и деньги от сделки также отдала аферистам.

Позже злоумышленники сообщили, что укравшие деньги лица якобы сидят в военкомате Выборгского района, и женщина пришла туда с коктейлем Молотова.

В отношении петербурженки возбудили уголовное дело по статье о совершении террористического акта. На данный момент проведены все необходимые экспертизы, собраны доказательства.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянину, который поджег дверь военкомата в Бердске, вынесли приговор.

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