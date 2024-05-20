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ВСУ ранили женщину при обстреле Донецка

Мирная жительница Донецка пострадала при обстреле со стороны ВСУ

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Мирная жительница Донецка пострадала при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 20 мая по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): по улице Дагестанской ранена женщина 1952 года рождения», — сообщили в СЦКК.

Известно, что по Донецку стреляли из артиллерийских орудий снарядами калибра 155 мм, которые применяются в НАТОвских системах вооружения.

До этого подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Свердловску в Луганской народной республике (ЛНР).

19 мая ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). В этот же день украинские войска обстреляли поселок городского типа Александровка в ДНР, в результате чего была ранена женщина.

Ранее украинские военные нанесли удар по окрестностям Луганска ракетами западного производства.

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