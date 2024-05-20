Путин поручил ускорить работу по подготовке стратегии развития ТЭК

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о развитии топливно-энергетического комплекса поручил ускорить и как можно скорее закончить работу по подготовке энергетической стратегии России. Его слова передает пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что поручение кабинету министров по разработке и утверждению долгосрочной энергостратегии было отдано уже два года назад.

«Прошу эту работу ускорить и максимально оперативно ее завершить», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что несколько приоритетных целей для топливно-энергетического комплекса уже обговорены и согласованы.

«Эти цели определены на ближайшие шесть лет», — отметил президент.

Перед этим Путин дал поручение правительству страны совместно с «Роскосмосом» и «Росатомом» до 15 июня выделить финансирование на развитие космической ядерной энергетики.

Ранее посол Антонов обвинил США в давлении на энергетику России.