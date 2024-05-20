Поведение «Спартака» назвали аморальным

Ветеран московского московского «Спартака» Евгений Ловчев возмутился тем, что красно-белые не рассматривали на пост тренера клуба российского специалиста, передает «Матч ТВ».

«Руководители клуба берут на должность спортивного директора этого Амарала. Брать только иностранцев, доверять только им — это аморально. Он русских не рассматривал на пост тренера. Я просто возмущен», — сказал Ловчев.

«Спартак» объявил, что Деян Станкович возглавит команду с сезона-2024/25. Владимир Слишкович, сейчас исполняющий обязанности главного тренера, продолжит работу в его штабе как один из помощников.

Гильермо Абаскаль, ранее занимавший пост, был уволен со своего поста в середине апреля 2024 года.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, имея в активе 49 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с «Оренбургом».

Ранее Леонид Федун объяснил, почему «Спартак» назначил Станковича главным тренером.