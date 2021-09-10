Двух боевиков ликвидировали в Дагестане

Двое боевиков были нейтрализованы во время контртеррористической операции в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр Национального антитеррористического комитета.

В ходе спецоперации на месте перестрелки нашли автоматическое оружие, боеприпасы и снайперскую винтовку укороченную.

«Сегодня ночью, при проведении оперативно-разыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности, органами безопасности в лесном массиве Буйнакского района Республики Дагестан были обнаружены два вооруженных бандита», — пояснили в ведомстве.

По информации НАК, со стороны начальника республиканского УФСБ ранее принято решение о введении режима КТО. При этом подозреваемым предлагалось добровольно сдаться, сложив оружие. Те, в свою очередь, открыли огонь по силовикам.

Потерь среди работников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения.

Ранее в Дагестане предотвратили теракт.