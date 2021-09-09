В США сооснователя секс-культа приговорили к 3,5 годам тюрьмы

Сооснователь секс-культа NXIVM 67-летняя Нэнси Зальцман приговорена федеральным судом в Нью-Йорке к 3,5 года тюремного заключения. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечается, что прокуроры во время заседания заявили, что Зальцман помогала основателю и лидеру NXIVM Киту Раньеру быть лидером преступной организации и получать доступ к жертвам. В свою очередь, защитники подсудимой заявили, что она сама была жертвой, возможно, одной из первых.

Прокуроры отметили, что Зальцам сыграла ключевую роль в попытке запугать критиков Раньера, что в дальнейшем помогло создать атмосферу «страха» в культе.

Ранее актриса Эллисон Мэк, сыгравшая одну из главных ролей в культовом сериале «Тайны Смолвиля», была приговорена к трем годам лишения свободы за участие в организации секс-культа NXIVM.

Осенью 2020 года 120 лет тюремного заключения получил лидер культа Кит Ранье.

Секта NXIVM была основана в 1998 году. Организация предлагала свои услуги под видом тренингов по личностному самосовершенствованию. Сам Ранье был популярен в Голливуде и в бизнес-кругах.