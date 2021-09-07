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Разработанная ФМБА вакцина от коронавируса может давать более длительную защиту

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА Дарья Крючко заявила, что разработанная ими новая вакцина для профилактики коронавируса, скорее всего, сможет обеспечить более долгий защитный эффект. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Основной эффект ее воздействия — это клеточный иммунитет, поэтому у нас есть основания надеяться, что это будет вакцина, которая будет давать более долгосрочный эффект», — сказала она.

Ранее сообщалось, что вакцина против коронавируса, которую разработало Федеральное медико-биологическим агентство (ФМБА), может быть зарегистрирована в 2022 году, если ее испытания успешно завершатся. В клинических испытаниях препарата в настоящее время принимают участие 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. По словам экспертов, исследования пока не выявили никаких побочных эффектов.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что надеется, что в начале сентября будет зарегистрирован препарат от коронавирусной инфекции «Мир-19».

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