Около тысячи человек, включая американцев, ждут вылета из афганского Мазари-Шарифа

Порядка тысячи человек, в том числе граждане США, более пяти дней не могут вылететь из аэропорта афганского города Мазар-Шариф. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как пишет издание со ссылкой на американский государственный департамент, самолеты ждут одобрения вылета от движения «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России). Устроителями эвакуации стали частные организации.

Журналисты ознакомились с документами госдепартамента, согласно которым должны состоятся три рейса из Мазари-Шарифа в американскую военную базу в Катаре. Дипломатическое разрешение катарских властей на посадку получено, решение остается за талибами.

«Если и когда «Талибан» даст согласие на взлет, мы рассчитываем, что места посадки будут готовы принять предполагаемые рейсы», — говорится в электронном письме госдепа отправленном в конгресс США.

В статье подчеркивается, что Вашингтон больше не контролирует небо над Афганистаном.

Ранее сообщалось, что аэропорт афганской столицы Кабула, закрытый во время вывода американских войск и эвакуации беженцев, возобновил работу.

Талибы объявили об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. США завершили военную кампанию в стране, полностью выведя войска 31 августа.