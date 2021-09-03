ООН: из-за блокады население Эфиопии находится на грани голодной смерти

В регионе Тыграй на севере Эфиопии сейчас разгорается один их худших по тяжести гуманитарных кризисов за долгие годы. 5,2 млн людей угрожает голод. Об этом сообщило «Би-би-си».

По информации издания, проблема заключается не в недостатке ресурсов, а в том, что правительственные войска, ведущие военные действия в Тыграй, не пускают кордоны с гуманитарной помощью. Так, хоть на таможне находится около сотни грузовиков с провиантом, с 22 августа власти страны не пропустили ни одну машину.

При этом правительство республики отрицает, что ввело блокаду региона.

«Миллионы людей сейчас зависимы от наших возможностей как можно скорее до них добраться с едой, медикаментами и другими критически важными в этой ситуации вещами», — заявил Грант Леэйти, координатор ООН по гуманитарной помощи Эфиопии.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, каким образом вышло так, что в исторически христианской Эфиопии начались массовые гонения на православное население.