Вылечит ожирение, депрессию и деменцию. Зачем врачи пересаживают пациентам кал

Трансплантация кала — это новый метод лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Эффективность этого метода достигает 98%, а побочных эффектов практически нет. Некоторые исследования показывают, что трансплантация кала может быть полезна не только при патологиях ЖКТ, но и при ожирении, нейродегенеративных, эндокринных и других заболеваниях. Как и зачем пересаживают кал, где в России проводят эту процедуру — в материале «Газеты.Ru».

Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ), или трансплантация кала, — процедура по пересадке кишечных бактерий и бактериофагов, содержащихся в кале здорового человека или нескольких здоровых людей, реципиенту, страдающему тем или иным заболеванием, для лечения. Эта методика позволяет восстановить баланс микробиоты, что благотворно влияет на состояние здоровья реципиента.

«В результате процедуры реципиенту в просвет желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) вводится полученный от живого здорового донора фекальный материал, который включает в себя живые бактерии, фрагменты бактерий, грибки, бактериофаги, а также вырабатываемые ими активные биологические субстанции, имеющие регуляторные функции, природные антибиотики против бактерий и грибков-конкурентов, секреторные антитела, белки, желчные кислоты и другие компоненты», — рассказал «Газете.Ru» профессор, заведующий лаборатории экспериментальной и клинической медицины Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН Виталий Морозов.

По его словам, первая в России трансплантация фекальной микрофлоры при псевдомембранозном колите была проведена в 2014 году в Центре новых медицинских технологий ИХБФМ СО РАН.

«Нежелательных явлений, ближайших и отдаленных, зарегистрировано не было. Был достигнут быстрый положительный клинический эффект, подтвержденный лабораторно. В последующем в период до 2018 года данная методика в ЦНМТ успешно применялась при лечении язвенного колита, синдрома раздраженной кишки с диареей или запорами, метаболического синдрома, рецидивирующей клостридиальной инфекции. Всего выполнено более 380 трансплантаций», — отметил специалист.

Полученный положительный клинический опыт лег в основу разрабатываемых методических рекомендаций совместно с ведущими федеральными научно-клиническими центрами РФ.

Сейчас, как сообщили «Газете.Ru», в Сеченовском университете, в отделении диагностической и лечебной эндоскопии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова начинается клиническая апробация метода трансплантации свежей фекальной микробиоты. Процедура проводится бесплатно.

«В настоящий момент в России метод трансплантации свежей фекальной микробиоты применяется только в отдельных медицинских центрах исключительно в рамках исследований. Первую клиническую апробацию проводим именно мы», — рассказал «Газете.Ru» врач-эндоскопист отделения диагностической и лечебной эндоскопии Сеченовского Университета Андрей Кирюхин.

Зачем пересаживать кал?

По словам Кирюхина, процедура эффективна в лечении и предупреждении рецидивов кишечных инфекций, вызываемых бактериями Clostridium difficile.

«Сегодня единственное основное показание к процедуре — Сl. difficile-ассоциированная болезнь (псевдомембранозный колит). Он представлен широким спектром клинических проявлений от умеренной диареи до крайне тяжелой, быстропрогрессирующей формы с возможным фатальным исходом. В «доантибиотическую» эру псевдомембранозный колит вызывался различными возбудителями (например, Staphylococcus). Сейчас наиболее типичная причина — избыточное размножение С. difficile на фоне антибиотикотерапии», — рассказал специалист.

В настоящее время при терапии этого заболевания применяются антибиотики, но в тяжелых случаях приходится удалять пораженную часть кишечника оперативным путем. Учитывая, что антибиотики уничтожают также нормальную микрофлору кишечника, лечение ими этой инфекции может лишь ухудшить положение пациентов.

При этом пересадка фекальных бактерий способна восстановить нормальную микрофлору кишечника на 90%, а ее эффективность в лечении достигает 95-98%. Более того, исследования показали, что методика в четыре раза эффективнее приема антибиотиков.

Также метод применяется и при других заболеваниях ЖКТ, например язвенном колите, болезни Крона и хронических кишечных инфекциях. По словам Кирюхина, все эти болезни — относительные показания к процедуре, поскольку трансплантация микробиоты помогает перевести болезнь в ремиссию лишь в некоторых случаях. Однако пересадка кала может помочь не только с болезнями желудочно-кишечного тракта, но и с рядом других патологий.

Новая терапия аутизма, деменции и ожирения

Виталий Морозов отметил, что у ученых уже есть отечественный и зарубежный клинический опыт использования трансплантации фекальной микробиоты при многих состояниях.

«Среди них такие, как печеночная энцефалопатия, первичный склерозирующий холангит, цирроз, гематологические заболевания, аутизм, онкология, артериальная гипертензия, множественная лекарственная устойчивость, воспалительные заболевания кишечника, синдром хронической усталости, метаболический синдром, аутоиммунные и аллергические заболевания, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, сепсис и даже СOVID-19», — рассказал Морозов.

По его словам, огромный накопленный массив клинических данных создают более благоприятные условия для развития использования уникальных методов коррекции кишечной микробиоты путем трансплантации фекального материала в клинической медицине и создания Банков донорского материала в условиях российского здравоохранения.

«Накапливаются новые знания по регуляторному взаимодействию микробиоты кишечника с центральной нервной системой, эндокринными органами, иммунной системой, влияния на долголетие. Это открывает новые горизонты для создания медицинских технологий на основе коррекции кишечной микробиоты», — заключил Морозов.

Кирюхин отметил, что различные микробы продуцируют соединения, влияющие на метаболизм желчных кислот и модулирующие иммунную систему.

«И, воздействуя на микробиоту, мы может облегчить состояние пациента, например, с депрессией или нейродегенеративными заболеваниями. Также фекальная трансплантация помогает при борьбе с избыточным весом, с метаболическим синдромом. Так, в одном из экспериментов было показано, что когда от мыши с избыточной массой тела пересаживали кишечную микробиоту более «стройной», вторая через какое-то время полнела при том же режиме питания и физической активности. Причем вес было крайне сложно сбросить обратно», — рассказал Кирюхин.

Также известно, что микробиота может влиять на пищевые привычки человека. Например, если после еды хочется сладкого, то это может свидетельствовать о большом количество грибков в микробиоте кишечника, для которых сахар — питательная среда, поэтому они влияют на пищевое поведение человека. При помощи пересадки кала подобные нарушения в составе микробиоты можно будет регулировать с целью коррекции пищевого поведения человека и борьбы с лишним или недостаточным весом.

«В перспективе пересадка кала может стать хорошей альтернативной терапией многих заболеваний. Однако сперва нужно накопить достаточный доказательный материал», — рассказал Кирюхин.

Как пересаживают кал?

Существуют несколько основных методов пересадки: введение непосредственно в толстую кишку при помощи колоноскопа, в желудок или двенадцатиперстную кишку при помощи зонда, вводимого через нос или рот, также введение раствора клизмой в прямую кишку. Кроме того, иногда применяются пероральные капсулы с замороженным и высушенным препаратом фекальной микробиоты.

«Сегодня активно применяют эндоскопический способ введения через рот или анальное отверстие. Данный способ наиболее предпочтителен: он безопасен, эффективен, и, вдобавок, мы можем оценить состояние слизистой оболочки, забрать при необходимости, материал на требуемые анализы», — отметил Кирюхин.

Капсулы или клизму обычно используют, когда пациенту нельзя проводить вышеописанные процедуры. К тому же капсулы большие и некоторые группы пациентов, например, дети и пожилые, могут испытывать трудности с их проглатыванием. Тем более, чаще всего одной таблеткой не обходится, иногда нужно применять 10.

«Побочных эффектов у фекальной трансплантации практически не встречается, а если таковые и регистрируются, то большинство из них связаны не с микробиотой, а с эндоскопией. За 20 лет применения фекальной трансплантации ученые провели более 5 тыс. процедур, и нежелательные явления возникли всего лишь в 3,2% случаях. Среди них была повышенная температура тела, ощущение дискомфорта в животе, слабость, — все они самостоятельно купируются в течение 1-3 суток», — отметил специалист.

По его словам, из тяжелых нежелательных явлений в мире зафиксировано всего два смертельных исхода после фекальной трансплантации. Однако до проведения процедуры все эти пациенты были в крайне тяжелом состоянии из-за основного заболевания ЖКТ. Процедура была последней попыткой исправить положение. Смерть была вызвана заражением полирезистентной кишечной палочкой, после этого доноров стали проверять еще тщательнее, чтобы добиться полной бактериологической безопасности.

«Даже при наличии у человека иммунодефицитных состояний процедура считается безопасной за счет того, что донор проходит огромное количество обследований. Так, существует работа, показывающая эффективность и безопасность данной процедуры при первичном иммунодефиците. В настоящее время абсолютным противопоказанием к процедуре являются только или отказ пациента от вмешательства или его агональное состояние, когда проводить ее просто нет смысла. В основном, учитывая всю доказательную базу, противопоказаний фактически нет», — заключил врач.