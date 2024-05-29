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Велосипедистку в Петербурге сбили трое детей на одном самокате

РЕН ТВ: в Петербурге велосипедистку сбили трое детей на одном самокате

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Shutterstock/Pixel-Shot

В Петербурге трое детей на одном самокате сбили велосипедистку на перекрестке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 28 мая на углу Фонтанки и улицы Гороховой. На кадрах с места происшествия видно, как трое детей едут на одном самокате, а сзади бежит четвертый, который также пытается запрыгнуть на него. В результате несовершеннолетние налетели на велосипедистку.

По словам очевидца, после столкновения с девушкой на велосипеде дети не стали извиняться. Несовершеннолетние, напротив, начали «буянить» и «кидаться» с требованиями о том, чтобы их перестали снимать на камеру.

«Велосипедистка ехала на зеленый сигнал светофора. Сам факт, что они на самокате в нее врезались... У меня самого растут двое детей, и в такой компании они, получается, будут расти?» – задался вопросом очевидец.

Ранее мужчина на «Мерседесе» сбил третьеклассника на самокате в Петербурге.

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