Трансфер Сафонова в «ПСЖ» признали удачным

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что вероятный трансфер Матвея Сафонова во французский «ПСЖ» можно назвать удачным, передает «Матч ТВ».

«Это удачный трансфер для российского футбола и для Матвея. Что касается «ПСЖ», то все покажет время, потому что Матвей должен завоевать место в стартовом составе», — сказал Семшов.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. По информации источника, в ближайшие дни вратарь отправится проходить медосмотр, после чего подпишет с французским клубом пятилетнее соглашение. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Ранее во Франции подтвердили, что Сафонов проходит обследование для «ПСЖ».