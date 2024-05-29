Фигурант дела главного кадровика Минобороны не признает вину

Лева Мартиросян, предполагаемый взяткодатель по уголовному делу начальника Главного управления кадров министерства обороны России Юрия Кузнецова, не признает вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Мартиросян с момента первых следственных действий с его участием не признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Он придерживается этой позиции и в настоящее время», — сказал собеседник агентства.

До этого суд постановил арестовать Мартиросяна на 1 месяц 28 суток — до 12 июля 2024 года. Защита обжаловала это решение.

Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был арестован 14 мая. По версии следствия, в 2021-2023 годах, когда Кузнецов возглавлял восьмое управление Генштаба, краснодарский предприниматель Лев Мартиросян приобрел для Кузнецова участок земли в Краснодарском крае и построил на нем дом площадью более 1 тыс. кв. м. Это обошлось бизнесмену примерно в 30,5 млн руб.

Недвижимость была оформлена на супругу Кузнецова. За это генерал-лейтенант помог Мартиросяну с заключением госконтрактов на 372 млн руб. В СКР отметили, что при обысках у генерала изъяли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Смоленске задержали полицейского в момент получения крупной взятки.