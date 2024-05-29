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ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного

РИА Новости: ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток россиянина Резникова

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Violetta Kuhn/dpa/Global Look Press

Правозащитница Ирина Вихорева заявила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс «Резников против Украины» в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова. Об этом сообщает РИА Новости.

До начала спецоперации на Украине Резников работал на шахте в Донецке. В конце 2022 года он ушел добровольцем на фронт. и через полтора года попал в плен под Красногоровкой. Украинские силовики стали требовать от его дочери фотографировать военные объекты. В обмен они пообещали, что перестанут издеваться над пленным. В итоге, дочь военнослужащего обратилась за помощью к правозащитникам.

Как рассказала Вихорева, на днях из ЕСПЧ пришел ответ. Там сообщили о запуске процесса под названием «Резников против Украины». При этом представители суда еще не уведомили украинское правительство об этой мере, ссылаясь на 39 статью ЕСПЧ.

«Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции. Этим сейчас и занимается адвокат», — сказала правозащитница.

По ее словам, юрист также предоставил информацию о пытках Резникова в швейцарский МИД. На предстоящей конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня, будет обсуждаться, в том числе, тема военнопленных.

В конце марта посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник раскритиковал доклад ООН по пыткам российских солдат на Украине. По словам дипломата, его нельзя считать серьезным расследованием или адекватным отражением реальности.

Ранее раненый военный ВС РФ провел три недели в блиндаже в зоне спецоперации и выжил.

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