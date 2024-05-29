«Если мы им дали оружие, оно больше не наше»: НАТО и США поспорили об украинских ударах по России США отказываются снимать ограничения на атаки ВСУ по российской территории

Российские успехи в Харьковской области разожгли споры насчет того, как Украине использовать западное оружие. Часть союзников Киева все громче требуют разрешить ВСУ атаковать территорию России, другие же боятся обострения конфликта. В числе первых Франция, однако против такой весомый игрок, как США. Несмотря на слухи о дискуссии внутри Белого дома, Госдеп подчеркнул, что его политика на этот счет не изменилась.

Украине надо разрешить поражать военные объекты на российской территории западным оружием, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, откуда летят ракеты, откуда нападают на Украину», — сказал Макрон.

Это первый случай, когда глава одной из ведущих стран НАТО так открыто поддержал использование западного оружия против военных целей в России, отмечают немецкие СМИ. При этом Макрон уточнил, что у ВСУ по-прежнему не должно быть права бить по гражданским и «другим» российским объектам.

По мнению французского лидера, разрешать Украине сбивать вражеские ракеты, но не атаковать места их запуска — это то же самое, что выдать оружие, но запретить использовать его. В подкрепление своих слов политик показал карту с линией фронта на востоке Украины и рассказал, что украинскую территорию де-факто атакуют с баз внутри России.

«Как объяснить украинцам, что они не должны защищать свои города?», — возмутился президент.

Шольц на пресс-конференции поддержал Макрона, хотя и в более осторожных выражениях. Он отметил, что не имеет юридических возражений на этот счет. Канцлер подчеркнул, что Украина должна защищаться, и это не противоречит международному праву.

«Мы должны сказать прямо: она подверглась нападению и ей разрешено защищаться. Мне кажется странным, когда некоторые люди утверждают, что нельзя позволять защищаться и принимать нужные для этого меры», — указал Шольц.

Он добавил, что до сих пор военное сотрудничество Украины с Германией, Францией и США хорошо показывало себя на практике, и безусловно будет и дальше работать.

Макрон также коснулся другого громкого вопроса в плане поддержки Украины. А именно, отправки западных военных на помощь ВСУ. Президент Франции пообещал на следующей неделе точно объявить, что собирается сделать Париж в этом направлении. Для этого Макрон представит «очень конкретный» план возможного размещения на Украине французских военных инструкторов . При этом политик признал, что прежде у властей было «несогласованное и неудачное общение» с инструкторами.

Главком ВСУ Александр Сырский 27 мая сообщил, что подписал документы, позволяющие первым французским инструкторам вскоре прибыть на Украину и начать знакомство с местными учебными центрами. Сырский выразил надежду, что такая «решимость Франции» даст пример другим западным странам.

НАТО поддерживает, но США против

Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее призвал дать возможность Украине наносить удары по российской территории. Он попросил союзников задуматься над снятием соответствующих ограничений.

«Пришло время союзникам подумать... Особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идут крупные боевые действия из-за того, что Украина не может использовать оружие против законных военных целей на территории России. Украине очень трудно защитить себя», — сказал Столтенберг.

В самом Харькове боевых столкновений не было, хотя Россия начала успешное наступление в этой области. Президент России Владимир Путин говорил, что российская армия не собирается брать Харьков.

Столтенберг также считает, что если союзники передали Украине оружие, они больше не могут диктовать правила его применения.

«Я уверен, что, если мы передали оружие Украине, это больше не наше оружие, это их оружие, а значит, они могут наносить им удары по законным военным целям, в том числе в России. Например, по авиабазам, которые использует Россия», — сказал генсек.

Несмотря на позицию Столтенберга, США по-прежнему против снятия ограничений на использование западного оружия на Украине.

«Наша политика такова, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары за пределами украинских границ», — подчеркнул на брифинге представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Об том же заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Нам известно о заинтересованности президента Украины Зеленского. Скажу, что изменений в нашем подходе нет. На данный момент мы не поощряем и не способствуем применению предоставленных США вооружений для ударов внутри России», — заявил Кирби.

В то же время американская газета The New York Times писала, что в администрации президента США начались энергичные дебаты по поводу ослабления запрета на использование западного оружия. Конкретно там обсуждают разрешение наносить удары по ракетным и артиллерийским стартовым площадкам, которые находятся «прямо за российской границей». Источники газеты отметили, что свою позицию на этот счет изменил госсекретарь США Энтони Блинкен. На него повлияли «разрушительные» российские успехи в Харьковской области. Однако неясно, какую сторону займет президент США Джо Байден, отличающийся большой осторожностью, резюмирует газета.