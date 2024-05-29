Названы конкуренты российских автомобилей Volga

Главными конкурентами моделей Volga на российском рынке станут автомобили китайских брендов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Основными конкурентами станут такие модели, как Chery Arrizo 8, Tiggo 7 PRO Max, Tiggo 8 PRO Max, Geely Monjaro, GAC GS8, а также немногочисленные корейские и японские автомобили», — сказал руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев.

Руководитель отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев считает, что основными конкурентами станут наиболее востребованные и уже зарекомендовавшие себя модели от других брендов из КНР. К примеру, Haval Jolion и другие.

Презентация автомобилей Volga состоялась 21 мая 2024 года в Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). Впервые была представлена новая линейка автомобилей Volga, которые будут выпускаться под этим брендом.

Машины будут предлагаться в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Все автомобили будут оснащаться бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Выпуск машин начнется в 2024 году.

До этого стало известно, что седан — это Changan Raeton Plus, Средний кроссовер — Changan Uni-Z. Кроссовер побольше — Changan Oshan X5 Plus. Во всех случаях у автомобилей фирменная фальш-решетка радиатора с газовским логотипом, а также индивидуально разработанные под бренд Volga передние бампера.

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