«Путин будет аплодировать»: Зеленский пожаловался на лидеров, которые не едут на «саммит мира» Зеленский: не определившиеся с участием в июньском саммите в Швейцарии хуже врагов

Зеленский резко раскритиковал тех, кто до сих пор не заявил о своем участии в предстоящем «саммите мира» в Швейцарии. Для Украины такие политики хуже прямых врагов, считает президент Украины. Между тем, до сих пор не ясно, поедут ли на форум представители Китая, а также кого отправят на встречу США. СМИ уже успели выяснить, что Байден надеется встречу пропустить, сославшись на предвыборную кампанию. А в Китае считают, что конференция имела бы смысл, если бы в ней приняла участие Россия. Москву же на эту встречу не пригласили. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Для Украины хуже явных врагов страны, которые не определились со своим участием в форуме в Швейцарии, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бельгии.

«Есть главы государств, которые до сих пор не высказались... Если они молчат, это еще хуже, мне кажется. Потому что ты либо за мир, либо за войну. И лучше знать, что ты враг, чем то, что у тебя вообще нет мнения», — заявил Зеленский.

Президент Украины считает, что если какие-то политические лидеры молчат о конфликте, это значит, что их все устраивает.

Зеленский отметил, что Киев хочет как можно скорее завершить военные действия, но только «справедливым миром». Добиваться его нужно не только на поле боя, но и через дипломатию, уточнил украинский лидер.

«Мы должны идти дипломатичным путем, чтобы война не шла десятилетиями», — заявил Зеленский.

В качестве такого пути президент предлагает швейцарскую конференцию. Он призвал не искать других, «параллельных» вариантов. Если у кого-то из политиков все же есть «альтернативные идеи», они могут приехать на форум и свободно высказаться, подчеркнул Зеленский.

«Мы обращаемся к мировым лидерам. Если вы хотите мира, давайте встречаться на площадке саммита <...>. Я считаю, что если ты хочешь мира, ты будешь там и будешь говорить. Даже если ты с чем-то не согласен, ты приедешь на саммит. А если ты хочешь войны, ты будешь приезжать на те сборища, что хочет организовать Россия», — сообщил политик.

Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин «очень боится» форума в Швейцарии и пытается его сорвать или собрать собственное мероприятие. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники передавал, что ЕС надеется осенью провести в Саудовской Аравии мирный саммит с участием России. В Швейцарию российскую сторону не пригласили, кроме того, Москва считает эту конференцию бесперспективной.

Президент Украины также назвал честным то, что сейчас инициатива по мирному саммиту находится у Киева. «Абсолютно справедливо, что эту площадку готовим мы... Инициатива должна быть у нас, мы жертва, на нас напали, нас убивают», — пояснил украинский лидер.

Как Зеленский пытается созвать всех на саммит

Находясь в Бельгии Зеленский напомнил, что в числе прочих приглашал на форум в Швейцарии лидеров США и Китая. Посол Китая в Берне Ван Шитин в марте не исключал участия делегации из его страны. Однако накануне, 27 мая официальный представитель китайского МИДа Мао Нин подчеркнула необходимость собрать конференцию с участием и Украины, и России.

«Китай... поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив», — уточнила дипломат.

Прямой ответ об участии Пекина на конференции в Швейцарии она так и не дала. Если Китай все же решит присутствовать, его будет представлять «старший госслужащий», согласно информации Bloomberg. Речь идет точно не о китайском министре иностранных дел, отмечало издание Politico, перед саммитом тот посетит встречу БРИКС в России.

Что до США, американский президент Джо Байден собирается пропустить саммит под предлогом подготовки к своей предвыборной компании. Вице-президент США Камала Харрис также не намерена посещать мероприятие.

Зеленский уже раскритиковал Байдена за подобное «не очень сильное» решение. Он заявил, что оно только на руку Путину.

«Президент Байден нужен саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию Путин будет аплодировать, причем стоя», — уверен Зеленский.

Лидеры Бразилии, Индии и Южной Африки также не приедут в Швейцарию. Бразилия с Индией, по информации журналистов, ограничатся отправкой чиновников низкого ранга.

Форум состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Всего на него позвали представителей 160 стран. По словам Зеленского, пока участие подтвердили 90 из них. Украинский президент подчеркивал, что важно присутствие как можно большего числа делегаций, поскольку это поможет «надавить» на Россию. Отдельно он опубликовал обращение к Джо Байдену и Си Цзиньпину 26 мая в своем Telegram-канале. Тогда Зеленский обвинил этих лидеров в том, что пока они находятся «в стороне от глобальных усилий» по подготовке мероприятия.

«Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием», — попросил Зеленский.