Рисунки с изображением гладиаторов нашли в Помпеях

Рисунки гладиаторов найдены в Помпеях. Специалисты полагают, что они были сделаны детьми, которые наблюдали за сражениями в амфитеатре Помпеи, пишет The Guardian.

Эта находка является одним из последних открытий в руинах древнего римского города.

Рисунки углем были найдены во время раскопок в I'Insula dei Casti Amanti.

Другие рисунки, найденные на длинной стене, включают контур трех маленьких рук, две фигуры, играющие с мячом, сцену охоты на животное, похожее на кабана, и сцену, изображающую двух боксеров, лежащих на земле.

Габриэль Зухтригель, директор археологического парка Помпеи, объяснил, что рисунки, вероятно, были сделаны одним или несколькими детьми, которые играли во внутреннем дворе до того, как город был разрушен извержением Везувия в 79 году нашей эры.

Он добавил: «Вместе с психологами из Неаполитанского университета Федерико II мы пришли к выводу, что рисунки гладиаторов и охотников были сделаны на основе прямого видения, а не на основе живописных моделей. Вероятно, они были свидетелями сражений в амфитеатре».

Археологи также обнаружили останки двух людей у двери в Доме художников за работой. Здание получило такое название потому, что, как полагают ученые, во время катастрофы дом перекрашивали рабочие.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано отметил: «Все больше и больше Помпеи совершают новые невероятные открытия, которые подтверждают, что [это место] является необыкновенным сундуком с сокровищами».

Ранее в Помпеях нашли изображения героев Троянской войны.