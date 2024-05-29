Белый дом прокомментировал обращение Зеленского к Байдену

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что конкретики по участию президента Джо Байдена в саммите по Украине в Швейцарии на данный момент нет. Так в ходе брифинга она прокомментировала обращение Владимира Зеленского к президенту США по участию в мероприятии.

«Хотя сегодня мне нечем поделиться с вами в плане какой-то конкретики, но мы принимали активное участие, это то, чем мы занимались в связи с этим саммитом», — заявила Жан-Пьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Харькова, где предложил президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину, которые, по его словам, «находятся в стороне от глобальных усилий» в подготовке к саммиту в Швейцарии, проявить «лидерство в приближении мира».

До этого Зеленский заявил, что Украина на саммите в Швейцарии планирует выдвинуть на обсуждение три из десяти пунктов предложенной украинскими властями «формулы мира». Это ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ.

Ранее Зеленский раскритиковал страны, не давшие ответа по участию в саммите по Украине.