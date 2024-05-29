Солист «На-На» вспомнил, как женился на фанатке

Солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин поделился, что его вторая супруга Татьяна не раз посещала концерты коллектива. Деталями знакомства исполнитель поделился с «Пятым каналом».

«Я периодически видел ее на наших концертах», — рассказал знаменитость.

Он подчеркнул, что любви с первого взгляда между парой не возникло. При этом Жеребкин добавил, что запомнил Татьяну в отличие от других фанаток, так как она не кричала и не докучала звездам. Девушка ходила на концерты группы «На-На» на протяжении нескольких лет, но затем перестала появляться на мероприятиях.

Девушка вновь напомнила Жеребкину о себе после того, как коллектив попал в авиакатастрофу — случился пожар в самолете. Татьяна написала Жеребкину в соцсетях, и пара начала общаться. Примерно через полгода после общения в сети будущие супруги встретились, и тогда начался их роман.

До этого Жеребкин рассказывал, что познакомился со второй женой, когда ей было 15 лет. Артист на тот момент состоял в браке с женой Любовью и воспитывал дочь Ксению и сына Данилу. Супруги развелись через 18 лет брака, сохранив хорошие отношения. С Татьяной певец встретился спустя 12 лет, когда уже развелся с супругой. Сейчас у пары четверо детей: дочь Елизавета и сыновья Денис, Кирилл и Виталий.

Ранее Буланова рассказала, планирует ли детей.