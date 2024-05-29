Союз армян России потребовал расследовать инцидент с недопуском католикоса к памятнику

Союз армян России (САР) требует расследовать инцидент с католикосом всех армян Гарегином II, которого пытались не пустить к мемориальному комплексу «Сардарапат». Об этом сообщается на сайте организации.

28 мая сотрудники полиции попытались помешать Гарегину II посетить мемориальный комплекс «Сардарапат», куда также прибыл премьер Армении Никол Пашинян. Такое произошло впервые в армянской истории. Позднее католикосу и духовенству все же разрешили пройти в комплекс.

В заявлении САР говорится, что произошедшее с главой Армянской апостольской церкви (ААЦ) стало не просто вопиющим нарушением протокольно-правовых, моральных и духовно-нравственных норм, но и «элементом атаки на суверенные основы государства, мировоззренческие и традиционные ценности нашего народа».

В союзе призвали руководителей Армении, глав армянских церквей и епархий, армянские политические и общественные организации выразить свое отношение к происходящему и потребовали проведения независимого расследования инцидента.

Отношения между действующими властями Армении и ААЦ в настоящее время напряженные в связи с тем, что один из иерархов церкви, архиепископ Баграт Галстанян возглавляет протестное движение с требованием отставки Никола Пашиняна.

Ранее депутат парламента Армении Арсен Торосян заявил, что 1700-летняя история христианской церкви в стране является «мифом», которую необходимо разрушить «до основания».