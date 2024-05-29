В МИД исключили национализацию активов ушедших из России компаний

Речь о национализации в России активов покинувших страну западных компаний не идет. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Он уточнил, что речь идет именно о временном управлении, а не о национализации, вводимые меры не предполагают изменения права собственности.

По словам Биричевского, в отличие от стран Запада, Россия не политизирует коммерческие вопросы и готова оказывать помощь оставшимся на российском рынке иностранным компаниям при условии соблюдения ими законодательства страны и выполнения обязательств социального характера.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Временным управляющим было назначено Росимущество. Ведомство осуществляет полномочия собственника имущества, ценных бумаг, долей, остающихся во временном управлении, за исключением полномочий по распоряжению имуществом.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть российский рынок.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.