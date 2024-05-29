В Барнауле ученикам третьего класса раздали грамоты с гербом и флагом Украины

Школьники из Барнаула в своем учебном учреждении получили грамоты с гербом и флагом Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в школе №49. За успехи в учебе преуспевающим ученикам третьего класса выдали листы с символами соседнего государства.

По данным источника, глава администрации школы заявила, что не заметила этого, когда подписывала грамоты. По словам классного руководителя, шаблон предложил один из родителей. На ситуацию обратили внимание в комитете по образованию.

Как сообщает «Алтайская правда», классный руководитель уже связалась с родителями, принесла извинения и попросила вернуть грамоты. Части детей уже заменили награды, в ближайшее время новые бланки выдадут всем учащимся.

До этого в Чите воспитанники детского сада получили грамоты с гербом Украины за участие в конкурсах на внутреннем празднике. После произошедшего сотрудники призвали родителей сдать выданные бланки.

Ранее в Хабаровске дошколят наградили украинскими грамотами.