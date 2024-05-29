Путин назначил секретаря Государственного совета

Президент России Владимир Путин назначил помощника президента РФ Алексея Дюмина на пост секретаря Государственного совета.

Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

«Назначить секретарем Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А. Г.» — говорится в соответствующем указе главы государства.

Указ вступает в силу со дня подписания.

До этого пост секретаря Госсовета занимал Игорь Левитин.

Накануне Дюмин сообщал, что на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду, 29 мая, будут представлены предложения по разработке новых нацпроектов для достижения национальных целей.

14 мая Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив его от должности тульского губернатора, которую он занимал с 2016 года.

Также Путин назначил Николая Патрушева своим помощником. 12 мая глава освободил Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ. Вместо него на должность секретаря Совбеза РФ назначен Сергей Шойгу, ранее покинувший пост министра обороны.

Ранее Путин объяснил, чем будет заниматься Дюмин на новой должности.