Белоруссия приостановила участие в договоре о вооруженных силах в Европе. РФ вышла из него раньше Лукашенко приостановил участие Белоруссии в ДОВСЕ

Белоруссия приостановила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Это соглашение ограничивает количество военной техники в пределах района применения ДОВСЕ (от Атлантического океана до Уральских гор). Россия вышла из него в прошлом году.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года», — говорится в документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

Договор в 1990 году в Париже подписали представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД). Минск ратифицировал его в 1992 году. Документ устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых вооружений и военной техники. В пределах района применения ДОВСЕ (от Атлантического океана до Уральских гор) число вооружений не должно было превышать: 40 тыс. боевых танков, 60 тыс. бронированных машин, 40 тыс. артиллерийских единиц, 13,6 тыс. боевых самолетов и 4 тыс. ударных вертолетов. У каждой страны была своя квота. Договор предполагал взаимные инспекции.

В 1999 году было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, которое установило ограничение для отдельных стран и территорий, а не блоков. Члены НАТО не ратифицировали его. После того, как договориться об условиях ДОВСЕ не удалось, в 2007 году Россия приостановила в нем свое участие.

Лукашенко в начале апреля согласовал внесение законопроекта о приостановке ДОВСЕ в нижнюю палату парламента, которая одобрила его 17 апреля. 6 мая его одобрила верхняя палата.

Проект закона предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выход из него, подчеркивали в пресс-службе президента. Там утверждали, что Белоруссия «в полном объеме выполняет обязательства по договору, в том числе неукоснительно придерживается установленных предельных уровней наличия вооружений, военной техники и личного состава вооруженных сил». А приостановил свое участие в договоре Минск в качестве ответной меры — после выхода из него Чехии, Польши, а также других стран НАТО и США.

Россия и ДОВСЕ

Россия приостановила участие в ДОВСЕ еще в 2007 году. Год назад — 29 мая 2023-го — Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ, а 7 ноября того же года была окончательно завершена процедура выхода России из ДОВСЕ.

Москва объясняла решение тем, что в нынешних условиях договориться со странами НАТО в сфере контроля над вооружениями невозможно, а ДОВСЕ «во многом устарел» и «утратил связь с действительностью», в том числе из-за расширения НАТО.

В ответ в тот же день 7 ноября 2023 года НАТО выпустило заявление, в котором страны-члены осудили решение России и также заявили о намерении приостановить действие ДОВСЕ «на такой срок, который потребуется, в соответствии со своими правами согласно международному праву».

В течение 2023-2024 годов о приостановке обязательств по ДОВСЕ заявляли США, Канада, Турция, Польша, Молдавия.