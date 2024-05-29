Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

В районе Севастопольской бухты Черноморский флот до 10 часов проводит тренировки по задействованию систем оповещения и установки дымовых завес (табельных средств маскировки). Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Дыма в бухте будет много. Напоминаю, что запах неприятный, но это безопасно для здоровья», — написал чиновник.

По его словам, в Севастополе все спокойно.

27 мая Черноморский флот проводил тренировочные стрельбы в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт в Севастополе.

25 мая в Севастополе действовала воздушная тревога. Сирены звучали на протяжении 13 минут. Из-за режима повышенной воздушной опасности в городе на время остановили движение морского и наземного общественного транспорта.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.