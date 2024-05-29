Стало известно, какие жанры в музыке предпочитают разные знаки зодиака

Половина россиян уверены, что знак зодиака влияет на музыкальный вкус человека. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования HiFi-стриминг Звук.

Самым музыкальным знаком оказался Козерог — 94% представителей этого знака зодиака любят слушать музыку, что стало рекордом. Больше всего козероги любят танцевальную музыку (73%). На втором месте — Скорпион. 87% представителей этого знака регулярно слушают музыку, причем 77% предпочитают русский и зарубежный рок. Тройку лидеров замыкают львы, которые больше всего любят поп (67%) и русский рэп (64%).

Раки заняли четвертое место по прослушиванию музыки, а любимыми жанрами представителей этого знака стали электроника (16%) и русский и зарубежный рок (17%). В то же время тельцов, которые коротают время с музыкой в дороге и во время домашних дел, больше привлекают зарубежный и русский рок.

Близнецы чаще всего погружаются в музыку в пути по делам, еще четверть — в процессе выполнения дел по дому. Они отдают предпочтение русскому и зарубежному рэп и русскому року. Девы, в свою очередь, развлекают себя русским роком и зарубежным роком во время прогулок и на работе.

При этом более половины водолеев также считают себя любителями музыки. Каждый третий отдает предпочтение композициям в стиле поп. Стрельцы любят слушать поп в путешествиях или во время домашних дел. Примерно треть овнов любят слушать музыку в дороге.

Среди представителей знака зодиака Весы слушают музыку больше половины (52%). Они предпочитают русский и зарубежный рэп.

Наименьший показатель среди всех знаков зодиака показали Рыбы — всего 35% на регулярной основе наслаждаются композициями.

В исследовании участвовали 1 293 россиян старше 18 лет из разных регионов страны.

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