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Яна Поплавская поддержала Алсу, несмотря на конфликт из-за «Голоса»

Актриса Поплавская призналась, что расстроилась из-за развода Алсу

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the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Яна Поплавская призналась, что искренне расстроилась, узнав о разводе певицы Алсу. Ее слова передает издание Voice.

«Разрушить всегда проще, чем построить, но если человек несчастлив в браке и не может в нем находиться, то и не стоит. Жить вместе ради детей, как советуют некоторые психологи, — это глупость», — рассудила знаменитость.

Поплавская заявила, что жалеет о случившемся, а также предположила, что исполнительница была несчастлива в браке. Она пожелала обрести счастье всем, кому пришлось пройти через развод.

«И именно с этим багажом счастья стоит прийти к заключительному этапу своей жизни, который ждет нас всех», — подытожила актриса.

Алсу подала на развод 24 мая 2024 года после того, как старшая дочь пары окончила школу. Алсу замужем за предпринимателем Яном Абрамовым с 2006 года. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь — Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля.

В конце апреля Поплавская обвинила певицу Алсу в подлости за то, что артистка обеспечила своей дочери нечестную победу на шоу «Голос.Дети». Актриса подчеркнула, что сейчас о наследнице певицы ничего не слышно после скандального шоу, однако в условиях честной борьбы девочка могла бы стать звездой.

Ранее продюсер Пригожин заверил, что счастлив быть мужчиной-оленем для Валерии.

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