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Появилось фото американского истребителя за секунду до катастрофы

Опубликованы фото истребителя F-35 за секунду до катастрофы и после падения

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Телеграм-канал «Воевода Вещает»

Опубликованы фото американского самолета пятого поколения F-35 Lightning II, сделанные за мгновение до его катастрофы, и непосредственно после падения. Снимки доступны в Telegram-канале «Воевода вещает».

Истребитель разбился 28 мая в аэропорту американского города Альбукерке (штат Нью-Мексико).

F-35 направлялся на авиабазу Эдвардс в Калифорнии, в Альбукерке приземлился для дозаправки и упал в южной части аэропорта. Пилот катапультировался, но получил тяжелые травмы, самолет полностью сгорел.

В марте этого года в Кении столкнулись пассажирский самолет и тренировочный борт. В материале отмечается, что один из самолетов является пассажирским. Воздушное судно вылетело из аэропорта Уилсона и направлялось на побережье. Однако по пути самолет столкнулся с тренировочным бортом.

При этом экипажу пассажирского самолета удалось посадить воздушное судно в аэропорту Уилсона. Всего на борту находились 39 пассажиров и шесть членов экипажа.

В январе ВВС США подтвердили крушение своего истребителя F-16 у берегов Южной Кореи.

Ранее в США рухнул вертолет, на борту которого находился генеральный директор крупнейшего африканского банка.

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