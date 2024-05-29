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Политика

Военная операция на Украине, день 826-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 826-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Правозащитница Ирина Вихорева заявила, что ЕСПЧ начал дело против Украины в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова. В МИД России исключили национализацию активов ушедших западных компаний. Средства ПВО уничтожили один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО «Град» над Белгородской областью и один БПЛА над Армавиром. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:07

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин написал в Telegram-канале, что украинский президент Владимир Зеленский совершил государственное преступление, оставшись у власти после истечения срока полномочий.

09:03

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга обозначила, что конкретики по участию президента Джо Байдена в саммите по Украине в Швейцарии на данный момент нет:

«Хотя сегодня мне нечем поделиться с вами в плане какой-то конкретики, но мы принимали активное участие, это то, чем мы занимались в связи с этим саммитом».

08:59

⚡️Советник главы ДНР Ян Гагин проинформировал, что украинские войска перебросили личный состав с Донецкого направления на Харьковское.

08:55

Проукраинский глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект коммунальной инфраструктуры.

08:52

В городе Конотоп Сумской области Украины прозвучал взрыв, написало издание «Телеграф».

08:47

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате сброса взрывных устройств с двух украинских беспилотников в поселке Теткино загорелись два частных дома и три постройки. Он отметил, что возгорания потушены, никто не пострадал, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

08:42

Организация пророссийского подполья «Дозор» рассказала ТАСС, что спецслужбы Украины пытаются вербовать жителей Белгорода, у которых есть родные в Харькове.

08:37

⚡️По данным МО РФ, российские средства ПВО за ночь уничтожили один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО «Град» над Белгородской областью.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также проинформировал о сбитом беспилотник над Армавиром.

08:32

08:27

Российский посол в Вашингтон Анатолий Антонов в комментарии дипмиссии заявил, что США готовы развалить устоявшиеся экономические связи:

«Гордиться Вашингтону подобными заявлениями нечего. По сути, Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи. Вдумайтесь в слова самих же чиновников Белого дома, что Соединенные Штаты с февраля 2022 года ввели более 4,5 тысячи рестрикций против физических и юридических лиц по всему миру».

08:22

08:16

❗️Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости исключил национализацию западных активов в России:

«Необходимо отметить, что речь идет именно о временном управлении, а не о национализации — вводимые меры не предполагают изменения права собственности. Это является подтверждением исключительно ответственного подхода российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран».

08:07

Правозащитница Ирина Вихорева проинформировала, что Европейский суд по правам человека запустил процесс в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова:

«Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции. Этим сейчас и занимается адвокат».

До начала СВО Резников работал на шахте в Донецке. В конце 2022 года он ушел добровольцем на фронт, а через полтора года попал в плен под Красногоровкой. По данным РИА Новости, украинские силовики требовали от дочери пленного фотографировать военные объекты, обещая при этом, что перестанут издеваться над мужчиной. В итоге дочь Резникова решила обратиться за помощью к правозащитникам.

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 826-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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