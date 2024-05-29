Военная операция на Украине, день 826-й

09:03

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга обозначила, что конкретики по участию президента Джо Байдена в саммите по Украине в Швейцарии на данный момент нет:

«Хотя сегодня мне нечем поделиться с вами в плане какой-то конкретики, но мы принимали активное участие, это то, чем мы занимались в связи с этим саммитом».