Военная операция на Украине, день 826-й

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин написал в Telegram-канале, что украинский президент Владимир Зеленский совершил государственное преступление, оставшись у власти после истечения срока полномочий.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга обозначила, что конкретики по участию президента Джо Байдена в саммите по Украине в Швейцарии на данный момент нет:
«Хотя сегодня мне нечем поделиться с вами в плане какой-то конкретики, но мы принимали активное участие, это то, чем мы занимались в связи с этим саммитом».
⚡️Советник главы ДНР Ян Гагин проинформировал, что украинские войска перебросили личный состав с Донецкого направления на Харьковское.
Проукраинский глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект коммунальной инфраструктуры.
Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате сброса взрывных устройств с двух украинских беспилотников в поселке Теткино загорелись два частных дома и три постройки. Он отметил, что возгорания потушены, никто не пострадал, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
Организация пророссийского подполья «Дозор» рассказала ТАСС, что спецслужбы Украины пытаются вербовать жителей Белгорода, у которых есть родные в Харькове.
⚡️По данным МО РФ, российские средства ПВО за ночь уничтожили один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО «Град» над Белгородской областью.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также проинформировал о сбитом беспилотник над Армавиром.
Российский посол в Вашингтон Анатолий Антонов в комментарии дипмиссии заявил, что США готовы развалить устоявшиеся экономические связи:
«Гордиться Вашингтону подобными заявлениями нечего. По сути, Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи. Вдумайтесь в слова самих же чиновников Белого дома, что Соединенные Штаты с февраля 2022 года ввели более 4,5 тысячи рестрикций против физических и юридических лиц по всему миру».
❗️Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости исключил национализацию западных активов в России:
«Необходимо отметить, что речь идет именно о временном управлении, а не о национализации — вводимые меры не предполагают изменения права собственности. Это является подтверждением исключительно ответственного подхода российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран».
Правозащитница Ирина Вихорева проинформировала, что Европейский суд по правам человека запустил процесс в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова:
«Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции. Этим сейчас и занимается адвокат».
До начала СВО Резников работал на шахте в Донецке. В конце 2022 года он ушел добровольцем на фронт, а через полтора года попал в плен под Красногоровкой. По данным РИА Новости, украинские силовики требовали от дочери пленного фотографировать военные объекты, обещая при этом, что перестанут издеваться над мужчиной. В итоге дочь Резникова решила обратиться за помощью к правозащитникам.