Российский сенатор рассказал о провале Зеленского

Изначальный замысел конференции по Украине в Швейцарии провалился, потому что лидеры многих стран отказались участвовать в мероприятии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Он отметил, что из 160 государств, которых пригласили на саммит, согласились участвовать лишь около 70. При этом из них большая часть собирается отправить наблюдателей невысокого ранга, обратил внимание политик.

Пушков напомнил, что в конференции не будут участвовать президент США Джо Байден, глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин. Это означает, что затею с общей платформы по решению кризиса, которая объединила бы Запад и Юг, в Швейцарии не примут.

Российский сенатор считает, что большинство приглашенных не считают подход Запада к решению конфликта на Украине нереалистичным, а конференцию — лишенной смысла.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал не очень сильным решение главы администрации США Джо Байдена пропустить мирный саммит в Швейцарии.

Ранее Зеленский раскритиковал страны, не давшие ответа по участию в саммите по Украине.