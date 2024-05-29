Китай планировал поставлять оружие России, но передумал после звонка из США

Китай якобы планировал поставлять оружие России после начала конфликта на Украине, однако изменил свою позицию после звонка президента США Джо Байдена. Об этом пишет автор The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.

Собеседники WP утверждают, что Джо Байден в беседе с Си Цзиньпином якобы заявил о последствиях поставок оружия России. Слова президента США вызвали недовольство в Пекине, и Си Цзиньпин поинтересовался, является ли это угрозой Пекину со стороны Вашингтона, говорится в тексте.

«Оно [оружие] было готово к отправке, когда Байден позвонил Си, чтобы предупредить его, что США ответят, что вызвало... сердитую ответную реакцию Си, который спросил, угрожает ли ему Байден. С момента этого выяснения отношений Си воздерживался от прямых поставок оружия», — говорится в тексте.

В то же время анонимные американские чиновники заявили, что Пекин назначил бывшего вице-премьера Госсовета Лю Хэ заниматься вопросом поставок в РФ материалов, которые Запад может рассматривать как помощь в конфликте.

В свою очередь в МИД Китая на подобные обвинения ответили, что Пекин занимает объективную позицию по конфликту на Украине и придерживается разумного подхода к экспорту вооружений и предметов двойного назначения.

До этого Соединенные Штаты обвинили Китай в поставках в Россию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военном производстве. Выступая на пресс-конференции в Китае, Блинкен заявил, что «если Китай не решит эту проблему, то это сделаем мы». По его словам, «подпитка российского оборонно-промышленного комплекса угрожает безопасности не только Украины, но и Европы», в чем солидарны все страны G7.

Ранее в МИД Китая отреагировали на призыв Зеленского к Си.