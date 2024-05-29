В Армении началась акция протеста

Участники акций протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна направляются к зданию министерства внутренних дел республики. Об этом сообщает РИА Новости.

29 мая на митинге своих сторонников лидер протеста архиепископ Баграт Галстанян заявил, что правоохранители должны дать разъяснения в связи с насилием по отношению к митингующим.

Священнослужитель заявил, что решил направиться в МВД, чтобы потребовать ответа за действия полиции и узнать, кто отдавал приказы применять насилие к гражданским лицам.

С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, призывающий своих сторонников запустить массовые демонстрации неповиновения действующей власти.

Ранее эксперты предрекли уход Пашиняна в отставку из-за протестов.