Экс-генменеджер сборной России о рейтинге IIHF: собака лает, караван идет

Бывший генменеджер сборной РФ по хоккею Андрей Сафронов прокомментировал информацию о том, что подсчет рейтинга Международной федерации хоккея (IIHF) может быть изменен из-за того, что сборная России поднялась на второе место, несмотря на то, что не участвует в турнирах, передает «ВсеПроСпорт».

«Я сколько раз говорил: собака лает, караван идет. Ну, самые две сильных сборных — это сборная России и сборная Канады. В рейтинге мы стоим на втором месте», — сказал Сафронов.

Российские хоккеисты не выступают на чемпионатах мира с 2022 года, но национальная команда поднялась с третьего места на второе благодаря защищенному рейтингу.

В обновленном рейтинге россияне имеют 4065 очков. На первой строчке идет Канада (4100), замыкает тройку сильнейших Финляндия (3955).

В финальном матче чемпионата мира 2024 года сборная Чехии оказалась сильнее Швейцарии. Игра прошла в Праге на стадионе «О2 Арена» в присутствии 17 413 зрителей и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:0. На 50-й минуте игры отличился 28-летний нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, ему ассистировали Томаш Кундратек и Либор Хайек. На последней минуте встречи шайбу в пустые ворота отправил нападающий «Торонто» Давид Кэмпф.

Ранее сообщалось о том, что Россия может возглавить рейтинг IIHF.