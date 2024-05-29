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Российский школьник решил подышать заправкой для зажигалки и потерял сознание

В Петербурге школьник потерял сознание, надышавшись газом

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Depositphotos

В Петербурге курение вейпов закончилось для подростка приездом медиков. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Стрельне. Компания из четырех подростков курила сигареты и вейпы. Один из них решил подышать газовыми баллонами, после чего 15-летнему школьнику стало плохо.

Друзья отвели подростка домой, он потерял сознание и в результате ему вызвали скорую помощь. Приехавшие на место медики спасти школьника не смогли.
На данный момент правоохранители проводят проверку, которая позволит выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что учащийся состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Он рос в полной семье, в школе подростка «характеризовали удовлетворительно».

До этого в Петербурге девушка попала в больницу. По словам родителей, у 15-летней школьницы накануне постоянно менялось настроение. Мать полагает, что причина заключается в вейпе. На следующий день после необычного поведения петербурженке стало плохо, ее направили в больницу с отравлением неизвестным психотропным веществом.

Ранее в Ленобласти подростки на мотоцикле пытались наехать девушку из-за вейпа.

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