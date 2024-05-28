«Легитимен только спикер Рады»: Путин объяснил украинцам, что говорится в их Конституции Путин: на Украине предусмотрено продление полномочий только Рады, а не президента

Владимира Зеленского, скорее всего, больше нельзя считать легитимным президентом Украины, заявил Владимир Путин. Срок Зеленского истек 20 мая, а новые выборы на Украине отменили из-за военного положения. По оценке Путина, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Сейчас легитимная власть на Украине — это не президент, чей срок закончился, а Верховная рада, заявил российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.

«Строго говоря, по предварительной оценке, <...> единственной легитимной властью остается парламент и спикер Рады», — подчеркнул он.

На Украине с начала полномасштабного конфликта действует военное положение. По украинскому законодательству, во время него не проводят президентские выборы. Но это не значит, что срок президента автоматически продлевается , обратил внимание Путин. Он указал, что конституция Украины предусматривает продление полномочий только Рады.

«Есть статья 111 Конституции Украины. Которая говорит, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия передаются спикеру парламента... Это такой предварительный анализ, надо внимательно посмотреть», — пояснил Путин.

Статья, на которую сослался Путин, посвящена импичменту. Она описывает, как Рада может сместить президента, если он совершил какое-то преступление (например, госизмену).

Путин добавил, что среди экспертов нет единого мнения насчет создавшегося положения на Украине. Некоторые видят противоречие между украинскими конституцией и законом 2016 года о военном положении. В целом на этот счет нужно провести серьезный, глубокий анализ, считает президент России. Окончательный ответ, по его словам, должна дать сама правовая и политическая система Украины.

По мнению российского президента, двойственная ситуация в Киеве выгодна «заокеанским хозяевам» Украины. Они хотят возложить на действующую власть бремя непопулярных решений, в том числе о снижении мобилизационного возраста. После этого власть на Украине заменят на тех, кто как бы не причастен к спорным шагам.

«Их просто «чик», поменяют, и все. Если задумка в этом, то в принципе логика понятна. Ну посмотрим, что будет происходить дальше», — резюмировал Путин.

Ранее в мае президент РФ говорил, что вопрос о легитимности руководства в Киеве важен для России, так как «судьбоносные» документы об окончании конфликта предстоит подписывать с легитимными властями с украинской стороны.

Легитимной властью на Украине считают парламент и в российской Госдуме. Депутат Алексей Чепа отметил, что теперь право подписывать необходимые документы и соглашения перешло к спикеру Рады.

«Чтобы соблюсти юридическую чистоту будущих соглашений, нужно соблюсти нормы... «[Если подписывать соглашения с Зеленским], в удобный момент времени кто-то может просто отказаться их исполнять, заявив, что их подписывал нелегитимный президент. Чтобы этого не допустить, мы и поднимаем вопрос легитимности Зеленского», — сказал Чепа.

Спикер Думы Вячеслав Володин подчеркивал, что как нелегитимный президент Зеленский больше не может отдавать приказы. В частности, мобилизовать новых людей. Единственный источником власти на Украине Володин назвал народ, который «находится в заложниках у диктатора-марионетки».

Позиция Украины

Пятилетний срок президента Украины Владимира Зеленского закончился 20 мая. Сам он на следующий день сообщил в интервью Reuters, что из-за военного положения считает свои полномочия действующими.

«Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», — сказал Зеленский.

Политик также заявлял, что полагает российского президента нелегитимным, поэтому не воспринимает всерьез критику с его стороны насчет своих полномочий. Подобные высказывания Путина Зеленский называл скучными и неинтересными.

«Украинцы знают свою Конституцию, свои законы.... Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, сильно не беспокоит», — указал Зеленский.

Спикер Рады Руслан Стефанчук и вовсе считает «политическими гнидами» и врагами Украины всех, кто сомневается в легитимности Зеленского. Законность нахождения Зеленского на посту президента спикер подкрепил ссылкой на ст. 108 украинской Конституции.

«Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента», — говорится в ней.

Досрочно полномочия президента по ст. 108 Конституции прекращаются только, если он умер или не может дальше работать из-за состояния здоровья, а также ушел в отставку, в том числе в результате импичмента.

Кроме того, спикер Рады апеллирует к украинскому закону о военном положении. Он трактует его иначе, чем Путин. По словам Стефанчука, в законе прописана «четкая норма», что до снятия военного положения «все про все» органы государственной власти продолжают свою работу, а значит и президент в том числе.