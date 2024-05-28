«Легитимен только спикер Рады»: Путин объяснил украинцам, что говорится в их Конституции

Сейчас легитимная власть на Украине — это не президент, чей срок закончился, а Верховная рада, заявил российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.
«Строго говоря, по предварительной оценке, <...> единственной легитимной властью остается парламент и спикер Рады», — подчеркнул он.
На Украине с начала полномасштабного конфликта действует военное положение. По украинскому законодательству, во время него не проводят президентские выборы. Но это не значит, что срок президента автоматически продлевается, обратил внимание Путин. Он указал, что конституция Украины предусматривает продление полномочий только Рады.
«Есть статья 111 Конституции Украины. Которая говорит, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия передаются спикеру парламента... Это такой предварительный анализ, надо внимательно посмотреть», — пояснил Путин.
Статья, на которую сослался Путин, посвящена импичменту. Она описывает, как Рада может сместить президента, если он совершил какое-то преступление (например, госизмену).
Путин добавил, что среди экспертов нет единого мнения насчет создавшегося положения на Украине. Некоторые видят противоречие между украинскими конституцией и законом 2016 года о военном положении. В целом на этот счет нужно провести серьезный, глубокий анализ, считает президент России. Окончательный ответ, по его словам, должна дать сама правовая и политическая система Украины.
По мнению российского президента, двойственная ситуация в Киеве выгодна «заокеанским хозяевам» Украины. Они хотят возложить на действующую власть бремя непопулярных решений, в том числе о снижении мобилизационного возраста. После этого власть на Украине заменят на тех, кто как бы не причастен к спорным шагам.
«Их просто «чик», поменяют, и все. Если задумка в этом, то в принципе логика понятна. Ну посмотрим, что будет происходить дальше», — резюмировал Путин.
Ранее в мае президент РФ говорил, что вопрос о легитимности руководства в Киеве важен для России, так как «судьбоносные» документы об окончании конфликта предстоит подписывать с легитимными властями с украинской стороны.
Легитимной властью на Украине считают парламент и в российской Госдуме. Депутат Алексей Чепа отметил, что теперь право подписывать необходимые документы и соглашения перешло к спикеру Рады.
«Чтобы соблюсти юридическую чистоту будущих соглашений, нужно соблюсти нормы... «[Если подписывать соглашения с Зеленским], в удобный момент времени кто-то может просто отказаться их исполнять, заявив, что их подписывал нелегитимный президент. Чтобы этого не допустить, мы и поднимаем вопрос легитимности Зеленского», — сказал Чепа.
Спикер Думы Вячеслав Володин подчеркивал, что как нелегитимный президент Зеленский больше не может отдавать приказы. В частности, мобилизовать новых людей. Единственный источником власти на Украине Володин назвал народ, который «находится в заложниках у диктатора-марионетки».
Позиция Украины
Пятилетний срок президента Украины Владимира Зеленского закончился 20 мая. Сам он на следующий день сообщил в интервью Reuters, что из-за военного положения считает свои полномочия действующими.
«Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», — сказал Зеленский.
Политик также заявлял, что полагает российского президента нелегитимным, поэтому не воспринимает всерьез критику с его стороны насчет своих полномочий. Подобные высказывания Путина Зеленский называл скучными и неинтересными.
«Украинцы знают свою Конституцию, свои законы.... Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, сильно не беспокоит», — указал Зеленский.
Спикер Рады Руслан Стефанчук и вовсе считает «политическими гнидами» и врагами Украины всех, кто сомневается в легитимности Зеленского. Законность нахождения Зеленского на посту президента спикер подкрепил ссылкой на ст. 108 украинской Конституции.
«Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента», — говорится в ней.
Досрочно полномочия президента по ст. 108 Конституции прекращаются только, если он умер или не может дальше работать из-за состояния здоровья, а также ушел в отставку, в том числе в результате импичмента.
Кроме того, спикер Рады апеллирует к украинскому закону о военном положении. Он трактует его иначе, чем Путин. По словам Стефанчука, в законе прописана «четкая норма», что до снятия военного положения «все про все» органы государственной власти продолжают свою работу, а значит и президент в том числе.