Уснувшего на полу между сиденьями пассажира сняли с рейса в аэропорту Абакана

В Абакане с рейса сняли пьяного пассажира, который уснул на полу между сиденьями в салоне. Об этом сообщает Транспортная полиция Сибири.

По информации ведомства, транспортных полицейских в связи с неадекватным поведением пассажира вызвали на борт самолета, прибывшего из Новосибирска. Там они установили, что 30-летний житель Республики Тыва в состоянии алкогольного опьянения уснул на полу и не ориентируется в обстановке.

Нарушителя сняли с самолета и доставили в дежурную часть. В ходе медицинского освидетельствования у мужчины подтвердилась легкая степень опьянения.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине грозит максимальное наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

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