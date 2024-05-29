Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уснувшего на полу между сиденьями пассажира сняли с рейса в аэропорту Абакана

В Абакане сняли с рейса пассажира, уснувшего на полу между сиденьями

В Абакане с рейса сняли пьяного пассажира, который уснул на полу между сиденьями в салоне. Об этом сообщает Транспортная полиция Сибири.

По информации ведомства, транспортных полицейских в связи с неадекватным поведением пассажира вызвали на борт самолета, прибывшего из Новосибирска. Там они установили, что 30-летний житель Республики Тыва в состоянии алкогольного опьянения уснул на полу и не ориентируется в обстановке.

Нарушителя сняли с самолета и доставили в дежурную часть. В ходе медицинского освидетельствования у мужчины подтвердилась легкая степень опьянения.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине грозит максимальное наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Ранее депутат ГД Школкина предложила создать единый реестр авиадебоширов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами