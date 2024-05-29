Французский политик заявил о новой фазе конфликта на Украине

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что обсуждение возможной отправки французских инструкторов на Украину говорит о переходе конфликта в новую фазу. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Вот и все! <…> Это новый этап в спирали тотального конфликта!» — написал политик.

По его словам, большинство граждан Франции выступают против дальнейшей эскалации. Филиппо также призвал остановить обострение конфликта Москвы и Киева и найти путь к заключению мирного соглашения.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским военным инструкторам готовить украинских военнослужащих на территории Украины.

«Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — указал Сырский.

Ранее стало известно о планах НАТО расширить поддержку ВСУ на территории Украины.