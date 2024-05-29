Жителям Москвы пообещали 1 млн новых квартир и апартаментов

Застройщики в Москве выведут около 1 млн квартир и апартаментов в ближайшие годы. Такой прогноз «Газете.Ru» дал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По данным «Метриум», общая потенциальная площадь застройки на 370 участках в «старой» и Новой Москве оценивается в 55 млн кв. м, из которых на жилую часть приходятся порядка 34 млн кв. м.

«То есть, учитывая среднюю площадь квартир и апартаментов в 55 кв. м, в ближайшие годы компании выведут на рынок столицы около 1 млн жилых помещений», — пояснил Сырцов.

По числу перспективных площадок самым застраиваемым в Москве станет Центральный административный округ (ЦАО), где девелоперы планируют 83 проекта. Среди районов по числу перспективных проектов лидируют Пресненский в ЦАО (22площадки), Хорошевский в Северо-Западном административном округе (14) и Хамовники в ЦАО (13). Директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина добавила, что Пресненский район стал самым востребованным направлением среди застройщиков благодаря деловому кластеру «Москва-Сити», близости правительства и других значимых учреждений, а также развитой инфраструктуре и удобной транспортной сети.

По данным «Метриум», с квартирами девелоперы могут построить 290 жилых комплексов (общая потенциальная площадь – 49 млн кв. м, 30 млн кв. м – жилая). На 72 площадках застройщики намерены реализовать проекты апартаментов (общая площадь застройки – 5 млн кв. м, из которых площадь помещений для проживания – 4 млн кв. м). Семь проектов могут включать как квартиры, так и апартаменты (общая площадь – 835 тыс. кв. м и 517 тыс. кв. м – жилая).

По данным «Яндекс Недвижимости», в апреле 2024 года «однушки» в новостройках больше всего подешевели в Москве (-4,5% за месяц), «двушки» — в Самаре (-2,1%), а «трешки» — в Новосибирске и Казани (-0,3% и -0,2% соответственно). Квартиры с четырьмя и более комнатами понизились в цене в Новосибирске (-3,4%).

Ранее россиянам рассказали, когда снизятся цены на квартиры.