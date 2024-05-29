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Украинский военный захотел вместе с русскими пойти на Киев

РИА: украинский военный выразил желание дойти до Киева вместе с русскими

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Евгений Биятов/РИА Новости

Украинский военнослужащий заявил, что он и его сослуживцы готовы идти вместе с русскими на Киев. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья.

Подпольщики сняли видео в вагоне поезда во время общения украинских военных с попутчиками из гражданских. Мужчина, который служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ), признался своей попутчице, что «была бы его воля, он и его товарищи пошли бы на Киев». Он считает, что тогда бы конфликт давно закончился.

Также военный отметил, что общие потери в его бригаде составляют 80%, но командование не дает фиксировать это, чтобы не выплачивать компенсации их родным.

До этого попавший в плен к российским войскам украинский пограничник Александр Ильницкий рассказал, что командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) лгали им о минных заграждениях со стороны Харьковской области.

Он отметил, что украинские солдаты, уверенные в том, что вокруг них минное поле, передвигались лишь по определенному маршруту. А российские военные заходили с тех сторон, где их не ждали.

Ранее в Госдуме заявили, что украинские пленные просят их не обменивать.

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