Что такое нетворкинг: 4 главных правила, как заводить полезные знакомства для карьеры Что такое нетворкинг и зачем он нужен: как правильно заводить полезные знакомства для карьеры

Найти новую работу, интересный проект или нужного клиента можно просто общаясь с другими людьми, то есть с помощью нетворкинга. Расширение собственной сети полезных связей помогает расти и развиваться в профессиональной сфере и упрощает решение многих рабочих вопросов. «Газета.Ru» узнала у маркетолога-аналитика и психолога, как заводить взаимовыгодные знакомства, чтобы они приносили пользу карьере.

Что такое нетворкинг

Нетворкинг (англ. networking: net — сеть и work — работа) — это создание и поддержание сети знакомств с разными людьми, которые будут полезны для решения задач в карьере, работе или бизнесе, рассказала «Газете.Ru» маркетолог-аналитик Мария Аверкиева.

Иногда значение этого термина расширяют до полезных контактов в любых областях, например, в быту или увлечениях, но чаще всего о нетворкинге говорят именно в деловой и бизнес сферах.

К примеру, на выставке в сфере строительства архитектор загородных домов познакомился с представителем строительной компании. Они обсудили выступления участников конференции и представленные проекты, свою индустрию, часто встречаемые проблемы в работе, а затем обменялись контактами. Спустя несколько недель представитель компании может связаться с архитектором и предложить ему работу в новом проекте, так как посчитал его опытным и полезным специалистом. Другой вариант — менеджер порекомендует архитектора другим строительным компаниям.

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«Участвуя в нетворкинге, вы создаете не только сеть полезных знакомств, но и развиваете свою рекомендательную сеть, которая генерирует дополнительное число дополнительных нативных отзывов. Сейчас очень важна репутация — неважно компании, отдельно взятого человека или конкретного товара», — отметила она.

Образно говоря, нетворкинг строится на теории шести рукопожатий — каждый человек знаком с любым другим человеком через пять других.

Знакомясь с людьми и рассказывая им о себе и своем бизнесе, вы начинаете вызывать у них доверие к своему делу, тем самым вызывая желание рекомендовать вас более широкому кругу людей, чем тот, с которым вы непосредственно вступили в контакт. Мария Аверкиева маркетолог-аналитик

Виды нетворкинга

Существуют три вида нетворкинга: позитивный, негативный и смешанный.

Позитивный нетворкинг совсем не означает положительные взаимовыгодные отношения. При этом виде человек предлагает свои услуги, но взамен ничего не требует. Недобросовестные деловые партнеры могут этим воспользоваться, в итоге полезный знакомый окажется перегруженным чужими проблемами без какой-либо выгоды.

При негативном нетворкинге человек использует знакомство исключительно для своей выгоды, но в ответ помогать не готов. Даже если получится достичь желаемого один раз, долгосрочные отношения с позиции негативного нетворкинга построить сложно.

Лучший вид нетворкинга — смешанный , поскольку выгоден для всех: стороны взаимодействия готовы помогать и принимать помощь.

Зачем нужен нетворкинг

По словам психолога и члена Российского психологического сообщества Елены Бачуриной, нетворкинг помогает человеку на протяжение всей жизни увеличивать сеть социальных связей, независимо от того, деловые они или нет.

«Нетворкинг — это дверь для расширения социальных связей. Делать это нужно грамотно, разумно и профессионально. Так или иначе, общаясь, мы приносим собеседнику пользу в виде знаний, опыта и ценности», — перечислила она в беседе с «Газетой.Ru».

Чем сильнее ваше присутствие в профессиональном сообществе, тем больше пользы можно из этого извлечь. Нетворкинг полезен для разных профессиональных задач, как в сфере деловых отношений, так и в развитии, продвижении личного бренда в той или иной индустрии.

Поиск клиентов и партнеров

Нетворкинг помогает бизнесу продвигать продукт среди клиентов. Представители компаний посещают выставки, конференции или вебинары, где собирается сообщество определенной сферы, чтобы обменяться контактами с потенциальными партнерами. Успешное знакомство заканчивается личной деловой встречей или даже сделкой. Очень часто фрилансеры ищут своих клиентов и партнеров именно через нетворкинг.

Возможности для трудоустройства

Многие предпочитают искать работу не через специальные сервисы, а через полезные и правильные знакомства. Это может быть проще, поскольку человек уже знает о профессиональных навыках человека и настроен позитивно и серьезно к его кандидатуре. Нетворкинг в таком случае работает как экспресс-собеседование, где работодатель сразу узнает все интересующие его детали.

Поиск новых идей для проектов

Иногда крупные компании с большим количеством сотрудников устраивают нетворкинг, чтобы работники разных отделов и подразделений смогли поделиться опытом и предложить новые идеи. Такие мероприятия позволяют сотрудникам узнать друг о друге и принести пользу.

Продвижение личного бренда

Как упомянула маркетолог-аналитик Мария Аверкиева, предпринимателям, которые сами продвигают свои услуги, важно повышать узнаваемость, репутацию и нативные отзывы в их отрасли. Самопрезентация среди знакомых становится инструментом продвижения продукта. Чем больше людей знают о человеке как об эксперте, тем известнее личный бренд — от этого напрямую зависит количество клиентов и доход.

Поиск инвесторов

Обычно начинающему бизнесу приходится искать финансирование на специальных конференциях, готовиться к презентации, проводить питчинг презентация с целью привлечения инвесторов в проект. Если потенциальных партнеров заинтересуют идеи, на их реализацию найдутся деньги и ресурсы, а широкий круг знакомств дает возможности для развития бизнеса.

Перспективные знакомства

Иногда полезно знакомиться с новыми людьми без конкретной цели. Никогда не знаешь, как человек поможет в будущем — пригласит в проект или поделится контактом проверенного специалиста. Главное в таком нетворкинге — получить контакт, поддерживать связь и быть готовым самому быть полезным для делового приятеля.

Где практиковать нетворкинг и искать полезные знакомства

Мероприятия, на которых можно найти полезные знакомства, проходят как офлайн, например, конференции и выставки, так и онлайн — вебинары и форумы профессиональных сообществ.

Нетворкинг офлайн

Конференции, выставки и семинары. На таких мероприятиях собираются представители одной отрасли из разных компаний. Участие или присутствие на конференции — отличный повод расширить сеть деловых связей. Как правило, помимо официальной части с выступлениями спикеров, есть неофициальная часть: кофе-брейки или перерывы на обед, где люди могут общаться в более комфортной обстановке.

Коворкинги. В коворкингах можно встретить людей разных профессий, предпринимателей и фрилансеров. Отвлекать людей от работы в коворкинге не стоит, но завязать разговор во время перерыва на кофе-брейке будет уместно.

Мастер-классы и тренинги. Такие мероприятия собирают в одном месте людей схожих профессий или предпринимателей. Суть мероприятия похожа на конференции, однако во время мастер-классов и тренингов предполагается больше практики, нежели выступлений спикеров. Участие в общих активностях сближает, поводы для знакомства появляются сами собой.

Деловые завтраки и обеды. Такие мероприятия помогают тем людям, кто уже завел полезную сеть знакомств и постепенно начал ее расширять, обратила внимание психолог.

Деловые встречи за завтраком или кофе самые эффективные с точки зрения нетворкинга. Во время еды у человека расслабляется мозг, делая его более открытым, доброжелательным. Деловые завтраки и обеды — лучшее место, где можно сразу установить теплые и близкие отношения. Елена Бачурина психолог

Непрофессиональные сообщества. Полезные знакомства для карьеры можно найти в сообществах, не связанных с работой, — среди соседей, посетителей спортивного зала или во время обеденного перерыва в кафе. Интересуйтесь, кем люди работают, чем занимаются, и рассказывайте о себе. Возможно, в будущем такое знакомство будет очень полезным.

Нетворкинг онлайн

Нетворкинг онлайн подойдет для тех, у кого мало опыта в реальной жизни либо присутствует стеснение или страх при знакомстве.

С нетворкинга по интернету можно начать практиковать поиск полезных связей вживую.

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Вебинары. Вебинары на определенную тему привлекают профессионалов, которые готовы не только делиться знаниями, но и расширять круг знакомств. На таких онлайн-мероприятиях задают вопросы спикерам, пишут комментарии в чате и отвечают на сообщения других пользователей. Вы можете проявить инициативу сами и попросить контакт у участника вебинара, который показался вам довольно интересным.

Личный блог в социальной сети. Чтобы показать себя как эксперта, достаточно просто рассказывать о своей работе или деле на публичной странице в социальных сетях — делиться опытом, мнением. Это полезно, даже если у вас нет задачи прямо сейчас продвигать личный бренд в интернете. Высок шанс, что вас могут заметить и предложат интересный проект в самый подходящий момент. Также личный блог может помочь при нетворкинге офлайн, будучи вашей электронной визиткой.

Профессиональные сообщества и форумы. В соцсетях можно найти много групп, которые объединяют представителей одной профессии: дизайнеров, аналитиков, юристов, врачей, IT-специалистов и так далее. Участвуйте в обсуждениях, откликайтесь на просьбы людей, делитесь мнением и опытом. Активных людей запоминают, а онлайн-общение может принести много пользы в реальной жизни.

Группы по интересам и каналы в соцсетях. Этот онлайн-нетворкинг похож на поиск полезных связей в реальной жизни через непрофессиональные сообщества. Однажды неожиданно полезным для вашей карьеры может оказаться человек из какой-либо группы в социальной сети, где вы состоите и делитесь комментариями и мнениями под постами.

Как заниматься нетворкингом: четыре главных правила, которые нельзя нарушать

1. Первое впечатление и самопрезентация

Важно научиться производить хорошее первое впечатление. Подумайте, как интересно представить себя в паре предложений. Стоит отойти от сухих обобщенных формулировок, содержащих только должность и сферу деятельности. Лучше кратко описать, чем конкретно вы занимаетесь. Ваша речь должна быть лаконичной, но при этом яркой и интересной, подчеркнула Елена Бачурина.

«Перед началом вам нужно понять, кто вы, какая у вас миссия и как вы себя можете представить. Не делайте это объемно — используйте упражнение лифт-спич. Пока вы ждете или едете в лифте, вы можете презентовать себя. Еще одно упражнение — пока горит спичка, успей сказать самое главное про себя. Не будьте занудами и не рассказывайте всю свою биографию», — порекомендовала психолог.

Маркетолог-аналитик Мария Аверкиева добавила, что главное при первом впечатлении и самопрезентации доказать потенциальному партнеру или клиенту, почему вы можете быть полезнее и лучше других кандидатов.

Нужно коротко, правдиво, с аргументами, без хвастовства, но при этом и без ложной скромности рассказывать о своей ценности. Лучше это делать с конкретными доказательствами и в цифрах. Но все должно быть легко и понятно каждому, даже если это не представитель из вашей целевой аудитории. Рассказ не должен быть нудным и затянутым. Мария Аверкиева маркетолог-аналитик

2. Цель общения

Сформулируйте для себя, какого результата вы хотите достичь. Если вам не нужно привлекать клиентов по работе, возможно, не стоит бросаться искать мероприятия для нетворкинга и ходить на все конференции и мастер-классы подряд. Нетворкинг может стать приятным бонусом естественного процесса общения на работе с коллегами или в жизни с соседями или старыми знакомыми.

3. Среда, сфера общения

Если вы все-таки решили, что в вашей жизни не хватает определенных профессиональных связей, то продумайте, в какой среде находится целевая аудитория под ваши запросы. Для поиска лиц, принимающих решения в компаниях, больше подойдут одни места, например, конференции, а для специалистов отрасли — другие, например, профессиональные сообщества в социальных сетях.

4. Поддерживание связи

Просто обменяться контактами с полезным собеседником — это лишь первая стадия взаимовыгодного нетворкинга. Важно поддерживать общение, иначе в нужный момент человек вас не вспомнит. Все просто: в какой-то момент поинтересуйтесь, как у него дела, поделитесь интересной историей с работы, узнайте мнение о последних новостях в отрасли или отправьте забавную картинку, если формат делового общения это позволяет.

Пригласите человека на кофе или пообедать, вместе сходить на конференцию или мастер-класс.

Но не забывайте о чувстве такта при нетворкинге — попытки агрессивно навязаться в друзья ни к чему хорошему не приведут.

Что нельзя делать в нетворкинге: пять типичных ошибок

1. Скрывать цели знакомства

Не стоит начинать знакомство с неискренности. Лучше сразу откровенно сообщать о своих мотивах. Люди, пришедшие на нетворкинг, понимают, что новый собеседник заводит разговор не потому что ему просто нужен друг. Скорее всего, он хочет узнать больше о текущем проекте, привлечь целевого клиента или связаться с потенциальным работодателем.

2. Слишком много просить.

Очень важно быть искренним, но и не стоит требовать сверх того, что может дать собеседник. Например, просить его о знакомстве с кем-то, кого он сам едва знает. Такая ситуация может поставить обоих в неловкое положение. Чтобы избежать этого, старайтесь задавать открытые вопросы, которые позволят собеседнику вежливо отказаться.

3. Не прикладывать усилий.

Многие забывают о том, что знакомство не происходит само собой. Собеседника нужно чем-то заинтересовать, особенно если разговор происходит в рамках нетворкинга. Если вы или собеседник не будете прикладывать усилий, чтобы развить беседу, такие деловые отношения вряд ли пойдут обеим сторонам на пользу.

4. Неправильно подавать себя.

Необязательно обладать исключительной харизмой, чтобы преуспеть в нетворкинге. Однако важно уметь нравиться собеседникам. Скучные и неоригинальные подходы к знакомствам едва ли позволят наладить полезные контакты.

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Окружающие хотят быть заинтригованы или взволнованы тем, что вы делаете. Довольно сложно установить связь, если с самого начала не удалось найти точки соприкосновения, заметила маркетолог-аналитик Мария Аверкиева. Также не стоит вести себя требовательно и высокомерно. Слишком громкие заявления или преувеличение собственной значимости могут отпугнуть собеседника.

Самый неэффективный нетворкинг — прийти помолчать, раздать визитки, наивно полагая, что все захотят узнать о тебе побольше. Себя надо уметь продавать, это очень полезное умение, особенно при нетворкинге. Мария Аверкиева маркетолог-аналитик

5. Быть навязчивым.

Не пытайтесь с ходу продать свои идеи и не будьте излишне навязчивым. Это отпугивает людей и портит первое впечатление. Лучше больше спрашивайте и слушайте.

Как улучшить эффективность нетворкинга: семь советов психолога

Для того, чтобы повысить эффективность нетворкинга и пополнять список полезных контактов после деловых мероприятий, следует придерживаться следующих советов:

1. Будьте открыты к общению.

Позитивный настрой и просто улыбка располагают большинство людей к началу разговора, даже если это происходит в рамках формальной встречи на деловом мероприятии.

«Настройтесь на то, что вам предстоят не хождения по мукам, а хорошее место, где вы можете потренировать свой социальный навык. Даже если вы закрытый человек, вы все равно выработаете иной навык в коммуникации и станете сильнее в профессиональном плане», — подчеркнула психолог Елена Бачурина.

2. Приходите заранее.

Если вы собираетесь посетить мастер-класс, тренинг или другую офлайн-встречу, то постарайтесь прийти до официального начала события. В это время, по словам собеседницы «Газеты.Ru», можно завести более прочные деловые связи.

«В начале конференции или любого другого мероприятия формируются более глубокие связи. Приходите одним из первых. Тот человек, который так же, как и вы, придет одним из первых, и вы за чашкой кофе успеете познакомиться, будет восприниматься вами как «свой», а люди, пришедшие позже — как «чужие». Связи в начале любого события намного прочнее», — обратила она внимание.

3. Будьте эмпатичны.

Во время беседы с потенциальным партнером не забывайте оставаться, прежде всего, человеком. Если вы говорите заученным текстом, это не привлекает собеседника.

4. Не стесняйтесь самопрезентации.

Рассказ о себе — важный элемент первого впечатления и нетворкинга в целом. Найдите золотую середину вашей самопрезентации — не стесняйтесь рассказывать о себе, но и не перехвалите.

Учитесь говорить о себе, многие люди, к сожалению, не могут этого делать в нетворкинге — они стесняются и робеют. Кому будет лучше, если мир не будет знать, что вы хороший доктор? Пусть знает, это ваш дар и миссия. Скрывать свои навыки — это преступление для социума. Елена Бачурина психолог

5. Избегайте демонстрации превосходства или снисходительности.

Не говорите только о себе. В разговоре всегда участвуют несколько человек: интересуйтесь, спрашивайте, слушайте и не перебивайте своих собеседников.

6. Запоминайте имена собеседников.

Если вы запомните имя вашего потенциального партнера, человек поймет, что вы действительно заинтересованы в общении с ним.

«Многие переходят к безличному общению, что приводит к деперсонализации. Старайтесь запомнить имена ваших собеседников и не говорите себе, что это невозможно. Не пренебрегайте этим простым советом», — заметила она.

7. Будьте щедры, но знайте себе цену.

При деловом общении не напоминайте своему знакомому, сколько вы вложили в ваши взаимовыгодные отношения, рассчитывая на немедленную отдачу. Но если вы понимаете, что деловые отношения перешли в позитивный или негативный нетворкинг, а не смешанный, лучше прекратить такое профессиональное общение.

«Не считайте, сколько добра или пользы вы сделали тому, с кем общаетесь. Чем ценнее вы будете для своего партнера, тем больше он будет в вас нуждаться. Соответственно, он также сможет предложить вам свои контакты, работу в новом проекте», — заключила психолог.